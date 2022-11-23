Опухоль мозга с помощью микроскопа с навигацией удалили хирурги из Иркутска

Ежегодно в больнице Иркутска проводят 200 операций на головном мозге Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске провели первую высокоточную операцию по удалению опухоли мозга с помощью нового оборудования - микроскопа с навигационной установкой. Их используют при сложных операциях. 23 ноября иркутские хирурги опробовали новый аппарат. Об этом сообщает правительство Приангарья.

- Сегодня с помощью нового микроскопа хирурги провели первую операцию по удалению диффузной глиомы височной, теменной долей и глубинных отделов правой гемисферы головного мозга. Система с микроскопом дает возможность проводить операции с высокой точностью и минимальной травматичностью, - объяснили в пресс-службе.

Нейронавигационная система выводит на мониторы высокоточное изображение, по которому хирурги ориентируются и могут взаимодействовать с опухолью. В Иркутской областной клинической больнице ежегодно проводят сложные операции по удалению злокачественных образований, нейрохирургическое отделение оперирует 1200 пациентов. Из них 200 имеют опухоли головного мозга.

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