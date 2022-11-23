Форум казачьей культуры завершился в Иркутске 23 ноября

В фестивале принимали участие более тысячи человек Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске прошел форму казачьей культуры, который объединил разные профильные центры для популяризации традиций и быта этого воинского сословия. Целью мероприятия стало выявление организации, которая более успешно развивает культуру казаков. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

- В программу включены круглый стол, доклады, мастер-классы, просветительские и методические мероприятия. Творческую и дискуссионную программу подхватят Иркутский областной колледж культуры и Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области, - рассказали, что было на форуме, в пресс-службе.

Всего в Иркутской области действуют десять казачьих центров, в том числе в Ангарске, Братске, Усть-Илимске, Саянске и других населенных пунктах. Напомним, интерес к казачьей культуре возродился после подписания президентом России указа о приоритете развития этого направления.

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