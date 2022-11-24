Новые эпизоды контрабанды леса на счету ОПГ выявили в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье транспортные полицейские, сотрудники регионального ФСБ и Иркутской таможни выявили новый преступный эпизод на счету уже задержанных членов ОПГ. Трех жителей региона и одного иностранца обвиняют в «Контрабанде стратегически важных товаров организованной преступной группой». Об этом сообщают в пресс-службе ВС ДУ МВД России по Иркутской области.

- Установлено, что с октября 2017-го по декабрь 2019 гг. фигуранты приобрели, хранили и переработали в целях сбыта незаконно заготовленную древесину в виде пиломатериала хвойных пород объемом более 59 тысяч кубометров на сумму более 361,8 миллионов рублей, которую впоследствии незаконно сбыли, экспортировав за границу Российской Федерации в рамках заключенных международных контрактов, - рассказали в ведомстве.

По вновь выявленным эпизодам контрабанды возбуждено шесть уголовных дел. Участников ОПГ заключили под стражу.

Напомним, прошел почти год с того дня, когда жителей Иркутска потрясла новость о взрыве самодельной взрывчатки в многоквартирном доме. 30 ноября 2021 года в одном из подъездов дома по улице Маршала Конева произошел хлопок, пострадал один мужчина. В настоящее время следователи завершили сбор доказательств и передали уголовное дело в суд. Ответственность понесет 50-летний житель этого же дома. Он целенаправленно установил взрывное устройство, чтобы отомстить соседу за шумный ремонт.