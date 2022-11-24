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НовостиОбщество24 ноября 2022 7:19

Выплаты в 200 тысяч рублей заканчивают выплачивать участникам СВО из Иркутской области

При перечислении единовременных выплат участникам СВО из Иркутской области появились некоторые проблемы
Дарья БОЛЕСОВА
Региональные выплаты постепенно прекращают, теперь можно рассчитывать только на федеральные

Региональные выплаты постепенно прекращают, теперь можно рассчитывать только на федеральные

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Единовременные выплаты участникам СВО из Иркутской области заканчивают выдавать контрактникам. Все, кто его подписал в период с 1 июля по 1 декабря 2022 года, должны получить 200 тысяч рублей. Такая поддержка должна мотивировать сибиряков к прохождению военной службы. Но этот процесс еще не закончился - некоторые военнослужащие не получили своих денег.

Единовременные выплаты участникам СВО из Иркутской области 2022: как получить

- Однако процесс с зачислением военнослужащих в части затянулся. Но самое главное, военкоматы с сентября не предоставляли списки бойцов в региональный минсоц. Из-за этого люди, которые отправились на защиту нашей страны, не смогли получить деньги. Считаю, что сложившаяся ситуация недопустима. Сейчас наша задача в самые кратчайшие сроки ее исправить, - заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Единовременные выплаты участникам СВО из Иркутской области теперь будут не региональными, а федеральными. То есть, перечисление выплат от области постепенно прекращается, теперь контрактники смогут рассчитывать на 195 тысяч рублей от правительства России.

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