Региональные выплаты постепенно прекращают, теперь можно рассчитывать только на федеральные Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Единовременные выплаты участникам СВО из Иркутской области заканчивают выдавать контрактникам. Все, кто его подписал в период с 1 июля по 1 декабря 2022 года, должны получить 200 тысяч рублей. Такая поддержка должна мотивировать сибиряков к прохождению военной службы. Но этот процесс еще не закончился - некоторые военнослужащие не получили своих денег.

Единовременные выплаты участникам СВО из Иркутской области 2022: как получить

- Однако процесс с зачислением военнослужащих в части затянулся. Но самое главное, военкоматы с сентября не предоставляли списки бойцов в региональный минсоц. Из-за этого люди, которые отправились на защиту нашей страны, не смогли получить деньги. Считаю, что сложившаяся ситуация недопустима. Сейчас наша задача в самые кратчайшие сроки ее исправить, - заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Единовременные выплаты участникам СВО из Иркутской области теперь будут не региональными, а федеральными. То есть, перечисление выплат от области постепенно прекращается, теперь контрактники смогут рассчитывать на 195 тысяч рублей от правительства России.

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