Компания возместила ущерб Минздраву Иркутской области за порчу лекарств на 700 тысяч

Виновник уже вернул деньги за испорченные препараты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Иркутской области добилась удовлетворения иска о возмещении ущерба министерству здравоохранения региона. В больницу Братска привезли специально заказанную холодильную камеру, в которой должны долгое время хранится пробирки с препаратами. Оборудования предоставила коммерческая компания, которая занимается поставкой аппаратов для медучреждений.

- В процессе ее эксплуатации были выявлены недостатки, а именно неисправность термоконтроллера, что привело к порче свыше 650 доз различных вакцин. В результате региональному министерству здравоохранения причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре региона.

Ведомство составило иск против коммерческой компании и потребовало возместить ущерб Минздраву. Суд удовлетворил заявление и обязал виновника вернуть деньги.

Ранее "КП-Иркутск" писала о женщине, которая упала в яму с высоты в 2,5 метра и получила травму позвоночника в Иркутской области. Неизвестно, по какой причине она оказалась в яме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08