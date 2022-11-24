Женщина получила травму позвоночника, упав в 2,5-метровую яму в Иркутской области. Фото: БПСО

В Приангарье провели спасательную операцию из ямы глубиной 2,5 метра. В ночь с 23 на 24 ноября в экстренные службы позвонил мужчина, он рассказал, что его знакомая случайно упала с высоты и не может встать. Об этом сообщают в пресс-службе БПСО.

- В 3.20 из поселка Сахюрта выехали пять спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда. Женщине оказали первую помощь, подняли наверх с использованием специальных носилок (акьи) и веревок, - рассказали в БПСО.

Медикам скорой помощи пострадавшую передали в состоянии средней степени тяжести. Предположительно она получила травму позвоночника.

Напомним, спуск в ущелье «Дождевое» между пиками Аршан и Броненосец обернулся для туриста травмами в Бурятии. 38-летний мужчина в одиночку поднялся в Тункинские горы, при этом не зарегистрировавшись предварительно у спасателей МЧС. К счастью, даже повредив поясницу и руку, он находился в сознании и смог связаться с экстренными службами. В 15:40 четверо спасателей ПСО-2 БРПСС выехали на место из села Кырен и эвакуировали пострадавшего на носилках пешком.

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