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НовостиОбщество24 ноября 2022 9:05

Глава Иркутской области наградил матерей участников СВО 28 медалями

Награждение приурочили ко Дню матери
Дарья БОЛЕСОВА
Награду учредили в 2018 году

Награду учредили в 2018 году

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев наградил матерей участников специальной военной операции. Он вместе с главой Заксобрания региона и председателем отделения Союза женщин России вручил 28 медалей «Матери защитника Отечества».

- Награда была учреждена в 2018 году Иркутским областным советом женщин, она вручается матерям, бабушкам и женам, которые потеряли своих родных при выполнении воинского и служебного долга, - объяснили в пресс-службе правительства Приангарья.

Напомним, бывший сити-менеджер Читы Александр Сапожников оставил свой пост и пошел добровольцем на Украину. Он объяснил это тем, что не хочет оставаться в стороне, когда страна в беде, поэтому решился на отставку. У политика есть боевой опыт десантника, он восемь месяцев провел на Северном Кавказе во время контртеррористической операции.