Глава Иркутской области встретился с матерями участников спецоперации на Украине

Во время церемонии у женщин были слезы на глазах Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев встретился с матерями участников специальной военной операции на Украине. Их наградили медалями «Матери защитника Отечества», всего выдали 28 наград. Медаль учредили в 2018 году, их выдают матерям тех, кто погиб во время выполнения служебного или воинского долга. Об этом сообщил Кобзев в официальном ТГ-канале.

- Во время церемонии видел слезы на глазах женщин. Полностью разделяю боль утраты. Наш долг - поддержать их. Они воспитали своих сыновей верными защитниками нашей Родины, истинными патриотами. Выражаю всем матерям глубокое уважение, признательность. Вы вырастили настоящих героев! - написал глава Приангарья.

Ранее "КП-Иркутск" писала о бывшем сити-менеджере Читы, который по своей воле оставил кресло политика и отправился добровольцем на Украину. Он уже был десантником и принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе в 1990-х годах.