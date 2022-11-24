Друзья бывшего сити-менеджера Читы высказались об его уходе с поста на СВО

Бывший политик раньше служил в десантных войсках. Фото: стоп-кадр видео правительство Забайкальского края

Бывший сити-менеджер Читы Александр Сапожников оставил свой пост и ушел добровольцем на Украину. Он сообщил об этом в официальном ТГ-канале, а после записал видео уже из военкомата. Мужчина объяснил, что не хочет оставаться в стороне, когда стране грозит опасность. Коллеги и друзья бывшего сити-менеджера прокомментировали его уход. Об этом сообщает корреспондент телеканала "Забайкалье".

- Мы отнеслись к этому с пониманием, видимо, пришло время, когда человек берет такую ответственность на себя, имея в виду такую должность, что он понимает, что он нужен государству, что в эту минуту можно помочь не только здесь в городе, но и на наших границах на Украине, - рассказал председатель Забайкальского союза десантников и ветеранов войск специального назначения Ашот Акопян.

А вот горожане уверены, что поступок Сапожникова можно расценить как положительный пример для подражания. К тому же, "свято место пусто не бывает", так высказались читинцы о том, как долго ждать нового сити-менеджера.

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