Отключение света в Свердловском районе Иркутска и поселке Маркова 25 ноября 2022 произошло из-за аварии на сетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Свердловском районе Иркутска и поселке Маркова 25 ноября 2022 не было запланированным. Оно произошло из-за аварии на сетях. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутской электросетевой компании.

Отключение света в Свердловском районе Иркутска и поселке Маркова 25 ноября 2022

- Аварийное отключение электроэнергии зарегистрировано в 8:46 по местному времени 25 ноября, - говорят специалисты. – На месте уже работают сотрудники бригады Южных электрических сетей. Им предстоит определить причину отключения и устранить неисправность. Они планируют управиться с этим сегодня до 12.00.

Отключение света в Свердловском районе Иркутска и поселке Маркова 25 ноября 2022: адреса

Отключение света в Свердловском районе Иркутска и поселке Маркова 25 ноября 2022: адреса. Фото: ИЭСК

Напомним, в Иркутске сегодня также проведут плановые отключения электроэнергии. Они коснутся части жителей в четырех городских округах - подробности здесь.

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