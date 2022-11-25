Рейсы паромной переправы на острове Ольхон могут отменить из-за ветра и морозов

Сейчас в Иркутске -13 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Восточно-Сибирском речном пароходстве предупредили жителей и гостей Иркутской области о том, что на регион надвигаются неблагоприятные погодные условия. С 26 по 29 ноября синоптики обещают сильные порывы ветра, при которых работа парома будет невозможна.

- Возможны отмены рейсов на паромной переправе «МРС – остров Ольхон». С 26 по 29 ноября (включительно) 2022г. ожидается усиление порывов ветра. Возможны отмены рейсов, - объяснили в организации.

Напомним, уже с 26 ноября средняя температура по Иркутской области составит около -23 градусов, уже приходят настоящие морозы. Средняя скорость ветра - около 5 метров в секунду, с каждым днем он будет усиливаться.

В Иркутске переменная облачность, температура не опускается ниже -13 градусов. Однако, в период с 26 по 29 ноября, воздух будет становится холоднее, а ветер - крепче.

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