Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 ноября 2022 15:03

Мужчина ударил ножом двухлетнюю девочку в Забайкалье

38-летний житель Забайкалья ударил ножом двухлетнюю девочку во время ссоры с женщиной
Дарья БОЛЕСОВА
Ребенку нанесли тяжкий вред здоровью. Фото: СК Забайкальского края

Ребенку нанесли тяжкий вред здоровью. Фото: СК Забайкальского края

Правоохранительные органы арестовали 38-летнего жителя Забайкальского края: он ударил ножом двухлетнюю девочку. Причинами страшного поступка стали ссора с женщиной и сильное алкогольное опьянение. Читинец нанес ранение ребенку и теперь проходит по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего".

- 23 ноября 2022 года в Чите обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с женщиной нанес удар ножом двухлетней девочке. Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - объяснили ситуацию в СК Забайкальского края.

Когда начали проверять личность нападавшего, выяснилось, что на нем уже было уголовное дело за имущественные преступления. Сейчас расследование продолжается, мужчина проведет в СИЗО два месяца.

Согласно законодательству, ему грозит до 15 лет лишения свободы в колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Повалил на пол и ударил кулаком по голове: мужчина из Бурятии убил собственного сына

Пенсионер из Бурятии пойдет под суд за убийство сына в состоянии аффекта (подробнее)