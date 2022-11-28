Спортивно-оздоровительный комплекс открыли в Плишкино

Галина Кудрявцева: Новый социальный объект появился в поселке Плишкино впервые за 40 лет.

В поселке Плишкино Иркутского района впервые за 40 лет появилось новое социальное учреждение. Построен спортивно-оздоровительный комплекс. В его открытии приняла участие депутат Законодательного Собрания региона Галина Кудрявцева.

- Это долгожданное для жителей событие, - отметила Галина Кудрявцева. - В нем есть все для занятий спортом для детей и взрослых. Помимо спортивного комплекса, в Плишкино в этом году прошел ремонт в спортзале школы, запустили новую котельную. Конечно, предстоит решить еще много задач, но уверена, что все задуманное получится.

Спортивный комплекс возвели по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Стоимость работ оценивается в 78 млн рублей. Деньги выделили из федерального, областного и местного бюджетов.

Площадь здания составляет 900 квадратных метров, внутри разместились универсальный спортивный зал, раздевалки, медицинский кабинет и тренажерный зал. В новом комплексы можно заниматься баскетболом, мини-футболом, волейболом, каратэ, греко-римской борьбой, настольным и большим теннисом. Из тренажеров есть два многофункциональных, для жима лежа, становой тяги, две беговые дорожки, два велотренажера и гребной тренажер.