Байкальский фестиваль регионального кино пройдет в Иркутске с 5 по 10 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

5 декабря в столице Приангарья состоится открытие VII Байкальского фестиваля регионального кино. В первый день зрителям покажут фильм «Подельники» режиссера Евгения Григорьева, главные роли в котором сыграли Павел Деревянко и Юрий Борисов. Всех желающих приглашают на показ в кинотеатр «Киномолл» в 18:30. Об этом сообщают организаторы мероприятия в социальных сетях.

- В этом году фестиваль посвящается российским писателям Валентину Распутину и Александру Вампилову, - отмечают представители мероприятия.

Помимо кинопоказов участников фестиваля ждут мастер-классы и творческие встречи с членами жюри. Участниками конкурса станут авторы из Иркутской области, Забайкалья, Бурятии, Якутии, Красноярского края, Новосибирской области. Среди 41 работы выберут лучший игровой фильм, лучший документальный фильм, лучшая работа в жанре «видеоарт», лучший рекламный ролик и лучший музыкальный клип.

Напомним, 5 миллионов рублей предусмотрели на субсидии, которые будут выделять теле- и кинокомпаниям на съемку фильмов в Иркутской области. Такое постановление приняло региональное правительство. Компенсировать затраты начнут с 2023 года. Деньги можно будет потратить на оплату проезда, проживание членов съемочной группы, аренду транспорта, зарплату актерам, закупку оборудования и т.д.