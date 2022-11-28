Депутаты ЗС обсудили с жителями судьбу стадиона «Пионер» в Иркутске

Лариса Егорова и Ольга Носенко обсудили с жителями Октябрьского округа Иркутска возможность восстановления стадиона «Пионер».

Вице-спикеры Законодательного Собрания региона Лариса Егорова и Ольга Носенко, депутат Александр Качин встретили с жителями Октябрьского района Иркутска, чтобы обсудить судьбу стадиона «Пионер». Спортивный объект сейчас в упадке, есть опасения, что на его месте появятся новостройки. Жители записали видео с просьбой сохранить стадион.

- Вопрос о судьбе стадиона я поднимала на сессии Законодательного Собрания, - отметила Лариса Егорова. - Профильное министерство поддерживает инициативу.

Стадион был построен 70 лет назад недалеко от пересечения улиц Седова и 4-й Советской. Раньше здесь активно играли в футбол. В 2017 году участок приватизировали. В октябре 2021 года Дума Иркутска одобрила обращение к мэру Руслану Болотову в поддержку реализации проекта УКСа, в котором было предусмотрено строительство жилого дома.

Тем временем УКС выставило земельный участок на продажу. Победителем торгов стал индивидуальный предприниматель из Читы, готовый приобрести его за 84 млн руб. По условиям конкурса, в течение пяти лет после подписания договора купли-продажи он должен возвести на 20 - 25% территории участка спортивные сооружения: стадион с беговой дорожкой, баскетбольную площадку, площадки для мини-футбола, воркаута, отдыха взрослых и игр детей. Остальную часть территории инвестор может использовать по своему усмотрению.

По итогам встречи с жителями решено организовать круглый стол с участием представителе администрации Иркутска и УКСа.