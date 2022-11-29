Трое браконьеров ответят в суде за убийство косули в лесах Иркутской области

Прокуратура утвердила обвинение Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция Иркутской области задержала троих местных жителей во время рейда в лесных массивах около села Ново-Николаевск. Сотрудники МВД заметили, как мужчины тащат тушу животного в машину, на спине у них висели ружья. Убитой оказалась косуля.

- В ходе допроса мужчины пояснили, что, не имея разрешительных документов на добычу природных ресурсов, произвели отстрел косули. Планировали разделать добычу и поделить между собой. Реализовать задуманное не успели, были задержаны оперативниками, - рассказали в МВД Иркутской области.

Задержанным от 32 до 62 лет. Против них сразу возбудили уголовные дела по статье "незаконная охота". Они нанесли ущерб фауне Иркутской области на 40 тысяч рублей. Прокуратура уже утвердила обвинение против нарушителей и направила дело в суд для рассмотрения по существу.

Ранее "КП-Иркутск" писала о смерти 4-месячного мальчика в больнице областного центра. Следователи завели дело за причинение смерти по неосторожности.

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