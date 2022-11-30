Четыре многоквартирных дома на 320 хозяев построят к концу 2022 года в Тулуне

На строительство выделили 1,3 миллиарда рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев находится в рабочей поездке по населенным пунктам региона, в том числе в Тулуне. Он уже посетил станцию медпомощи и физкультурно-оздоровительный комплекс, теперь на очереди проверка строительства четырех многоквартирных домов. Здесь будет 320 хозяев, работы должны закончить к концу декабря 2022 года.

- В блоксекциях завершаются внутренние чистовые работы, монтаж межкомнатных дверей, установка радиаторов, кабельных трасс. Вокруг домов уложили асфальт, установили скамейки и урны, благоустройство будет продолжено, - рассказали в правительстве Приангарья.

На строительство четырех многоэтажек выделили 1,3 миллиарда рублей. Они находятся в микрорайоне Угольщиков, здесь до этого уже строили новые многоквартирные дома. По словам Кобзева, он хочет еще раз приехать сюда в следующем году, чтобы поговорить с жильцами о качестве построек.

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