АО «ВЧНГ»: Байкал стал богаче на 3000 мальков царь-рыбы

3000 мальков сибирского (байкальского) осетра выпущено в акваторию озера. Фото: пресс-служба АО «ВЧНГ»

Предприятие «Верхнечонскнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий блок ПАО «НК «Роснефть») внесла свою лепту в сохранение популяции сибирского (байкальского) осетра, занесенного в Красную книгу России, выпустив около трех тысяч мальков в реку Селенгу, которая питает один из крупнейших природных резервуаров пресной воды - озеро Байкал.

Молодь сибирского осетра, подрощенную специально по заказу предприятия ВЧНГ, выпустили в реку Селенгу. Этот редкий вид рыбы наиболее ценный, эндемичный представитель ихтиофауны озера Байкал. .

Рыбье новоселье готовили тщательно: заранее выбрали водоем и конкретный участок выпуска с богатой кормовой базой. В установленное место мальки прибыли в специальных емкостях и под строгим контролем представителей Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов территориального управления Федерального агентства по рыболовству и были выпущены в открытую воду. По оценке специалистов, выращенная на местных рыбоводно-инкубационных заводах рыба, хорошо приживается в открытой воде.

350 тысяч мальков ценных пород рыб (пеляди, хариуса, сига, сазана) ВЧНГ выпустил в водные объекты Байкальского региона за 5 лет. Фото: пресс-служба АО «ВЧНГ»

Результаты работы можно будет оценить, когда мальки достигнут половозрелого состояния, а этот процесс займет несколько лет. Самки, которые хорошо приживутся в водоеме, впервые пойдут на нерест только в 18 - 20 лет. Самцы созреют быстрее: к 15 годам они будут готовы давать потомство.

Уже сейчас ясно, что такая акция крайне важна не только как этап сохранения краснокнижного вида осетровых, но и в направлении искусственного воспроизводства водных биоресурсов в целом.

«Верхнечонскнефтегаз» выпускает в водоемы и питающие Байкал реки Приангарья мальков ценных пород рыб, восстанавливая и увеличивая их естественную популяцию, в рамках долгосрочной корпоративной экологической политики. В августе 2022 года ВЧНГ выпустил в Братское водохранилище более трех тысяч мальков пеляди.

Фото: пресс-служба АО «ВЧНГ»

Только за последние пять лет предприятие отправило в свободное плавание более 350 тысяч сеголеток хариуса, пеляди, сига и сазана. А осенью этого года впервые выпустило в Селенгу, впадающую в Байкал, молодь сибирского (байкальского) осетра.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений - одно из ключевых направлений стратегии развития НК «Роснефть» и ее дочерних обществ. Компания реализует ряд комплексных программ по сбережению и восстановлению природных ресурсов, в том числе регулярно зарыбляет водоемы в регионах своей производственной деятельности.