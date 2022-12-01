Хоккейный корт и детскую площадку благоустроят в Правобережном округе Иркутска

Всего выбрали 4 проекта Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске подводят итоги голосования по программе "Народные инициативы" на 2023 год. Согласно проекту, горожанам предлагают проекты благоустройства разных общественных пространств, а дальше они сами выбирают, какой из них наиболее востребованный. В Правобережном округе проведут работы на четырех объектах. Об этом сообщает WEACOM.RU.

- Проект благоустройства хоккейного корта школы № 31 в микрорайоне Зеленый «Всё будет хоккей!» получил наибольшее количество голосов в "Социальной сфере". В планах модернизировать площадку для круглогодичной работы, - рассказали на портале.

В номинации "Индивидуальная жилая застройка" победила идея благоустройства детской площадки на берегу Ушаковки в районе дома № 37 г на улице Андреева. Горожане посчитали, что важно обеспечить интересную и безопасную площадку для детей тех, кто живет по этой улице.

Также по программе закупят национальные костюмы и музыкальные инструменты для профильной школы и благоустроят двор дома №26а на улице Франк-Каменецкого.

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