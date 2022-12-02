28-летнего Михаила Губачева разыскивают после исчезновения 8 октября в Иркутске

Если у вас есть какая-то информация, сообщите в полицию Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция Иркутска ищет пропавшего без вести 28-летнего местного жителя по имели Михаил Губачев. Он не выходит на связь с 8 октября, заявление в полицию подал его друг. Известно, что пропавший вышел из автомобиля знакомого на улице Депутатской и больше не давал о себе знать. При этом сотового телефона у сибиряка с собой не было.

- Разыскиваемому на вид 25-30 лет, рост 165-175 см., худощавого телосложения. Глаза карие, волосы тёмные, прямые, средней длины. Перед исчезновением мужчина был одет в куртку темно коричневого цвета, кофту чёрного цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета, - рассказали в МВД Иркутской области.

При этом уточнили, что иркутянин не имеет привычки исчезать. Раньше о его пропаже никогда не сообщали. Если у вас есть какая-то информация, нужно обратиться в полицию.

Оперативники просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Михаила Губачева сообщить по тел.: 8 950 125 33 28 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).