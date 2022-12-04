Несанкционированную свалку ликвидировали в Ольхонском районе Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

Несанкционированную свалку в деревне Нарин-Кунта в Иркутской области ликвидировали после требований Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратуры. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

- Факт размещения на 10 гектарах земли в границах Прибайкальского национального парка был обнаружен во время проверки исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях, - говорят специалисты.

Очистить участок по решению суда обязали «Заповедное Прибайкалье». Известно, что решение суда выполнено. В нацпарке проведены работы по ликвидации незаконного размещения отходов на их земле.

Читайте также:

«Многие недоумевают - как всех прокормить?»: мать 10 детей из Бурятии раскрыла секреты семейного счастья. Жительница Бурятии одна из первых в стране получила звание «Матери-героини» (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08