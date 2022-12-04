Бесплатное питание для детей участников СВО организуют в школах Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области для детей участников СВО организуют бесплатное питание в школах. Указ об этом подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Бесплатное питание раз в день будет доступно детям и военнослужащих по контракту, и служащих в войсках национальной гвардии, а также мобилизованных.

- Расходы по обеспечению бесплатным питанием будут финансироваться из областного бюджета, - говорят в правительстве Иркутской области. - Муниципалитеты возьмут на контроль исполнение указа. Также в территориях необходимо рассмотреть возможность освободить родителей детей военнослужащих от оплаты в муниципальных детских садах.

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