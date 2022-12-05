27 пожаров произошло в Иркутской области за выходные Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье за минувшие выходные дни сотрудники МЧС 27 раз выезжали на тушение пожара. 11 из них произошли в домах с печным отоплением. Причиной случившегося стали нарушения правил безопасности при использовании печи. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- В 10 случаях огонь начал распространяться из-за короткого замыкания электропроводки, - уточняют в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спасатели настоятельно просят сибиряков не игнорировать основные нормы безопасности, следить за состоянием проводки, электроприборов и печей. Не курить в квартирах и домах, а также установить пожарные извещатели, которые могут спасти человеческую жизнь.

Напомним, синоптики предупреждают жителей Приангарья об ухудшении погоды 5 декабря. Местами в северных районах ожидаются порывы западного, юго-западного ветра до 16-21 м/с, так на регион обрушатся снег и метели. Автомобилистам стоит быть предельно осторожными на дорогах - местами образуется снежный накат.