Комплекс переработки ТКО за 3,5 млрд рублей построят в Ангарске в 2024 году

Объем инвестиций достиг 3,5 млрд рублей. Фото: стоп-кадр видео из официального ТГ-канала губернатора Иркутской области

Комплекс обращения с твердыми коммунальными отходами построят в Ангарске в 2024 году. Предприятие нацелено на утилизацию 142 тысяч тонн мусора и обработку 405 тысяч тонн отходов в год. Такой мощности хватит на покрытие потребности переработки в Иркутске, Шелехове и Ангарске. Об этом сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в официальном ТГ-канале.

- Второй важный момент – социальный. Объект позволит создать до 500 рабочих мест. И третье – раздельный сбор мусора. Это должна быть полноценная цепочка до конечного результата. Начать строительство планируем в следующем году и завершить его к концу 2024. Объём инвестиций составит около 3,5 млрд рублей, - рассказал политик.

Напомним, переработка и утилизация мусора является одним из приоритетных направлений работы в сфере экологии.