14-летнего подростка поймали за вождением ВАЗа в поселке Тулунского района

Инспекторы думают привлечь отца за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция Тулуна проводила патрулирование, когда в поселке Будагово Тулунского района заметили ВАЗ. За рулем они увидели подростка, причем совсем юного. Когда машину остановили, оказалось, что водителю 14 лет. Прав у него, конечно же. не было. Об этом сообщили в МВД Иркутской области.

- Со слов подростка, он уже неоднократно управлял транспортным средством. Полицейские выяснили, что владельцем отечественной легковушки оказался отец водителя, - рассказали в ведомстве.

Тут же составили административный материал за передачу автомобиля несовершеннолетнему без прав. К решению вопроса подключились инспекторы по делам несовершеннолетних: они думают привлечь отца за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что полицейские помогли водителю заглохшего в 30-градусный мороз тягача под Черемховом

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