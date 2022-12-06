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НовостиОбщество6 декабря 2022 7:42

14-летнего подростка поймали за вождением ВАЗа в поселке Тулунского района

Оказалось, все местные знали, что он уже не первый раз садится за руль
Дарья БОЛЕСОВА
Инспекторы думают привлечь отца за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей

Инспекторы думают привлечь отца за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция Тулуна проводила патрулирование, когда в поселке Будагово Тулунского района заметили ВАЗ. За рулем они увидели подростка, причем совсем юного. Когда машину остановили, оказалось, что водителю 14 лет. Прав у него, конечно же. не было. Об этом сообщили в МВД Иркутской области.

- Со слов подростка, он уже неоднократно управлял транспортным средством. Полицейские выяснили, что владельцем отечественной легковушки оказался отец водителя, - рассказали в ведомстве.

Тут же составили административный материал за передачу автомобиля несовершеннолетнему без прав. К решению вопроса подключились инспекторы по делам несовершеннолетних: они думают привлечь отца за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что полицейские помогли водителю заглохшего в 30-градусный мороз тягача под Черемховом

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