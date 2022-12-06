Полицейские помогли водителю заглохшего в 30-градусный мороз тягача под Черемховом Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Дальнобойщик оказался в ловушке на трассе Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе. Тягач заглох, а на улице бушевал 30-градусный мороз. Казалось, что положение безвыходное. К счастью, мимо проезжала машина ДПС. Инспекторы, заметив на обочине большегруз «Mercedes-Benz Actros», остановились и предложили свою помощь. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Офицеры выяснили, что дальнобойщик следовал из города Новосибирска в город Читу, но во время движения машина заглохла, а запустить двигатель в мороз он не смог, - рассказали в ведомстве.

Тогда полицейские отвезли водителя в ближайший автомагазин, где он смог закупить необходимые технические жидкости для быстрого запуска двигателя. Благодаря инспекторам ГИБДД мужчина завел тягач и смог продолжить путь.

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