Модульная столовая появилась в школе Осинского района после вмешательства прокуратуры

Теперь у учеников есть полноценный пищеблок Фото: Прокуратура Иркутской области

Прокуратура Иркутской области через суд добилась установки модульной столовой в общеобразовательной школе Осинского района. Здесь не было оборудованного помещения для организации питания, причиной стала малая площадь учреждения.

- Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать образовательную организацию, ее учредителя - администрацию Осинского муниципального района - устранить нарушения и осуществить строительство модульной школьной столовой. Осинский районный суд требования прокурора полностью удовлетворил, - рассказали в ведомстве.

Модульное помещение не только установили, но уже и оборудовали по санитарным нормам. Теперь у учеников есть полноценный пищеблок.

Ранее "КП-Иркутск" писала о школьнице из Братска, которая написала 350 писем участникам специальной военной операции на Украине. Лера учится в кадетском классе школы №24 и уже носит звание младший сержант. Учителя и сверстники гордо называют 14-летнюю девочку "Героем нашего времени".

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08