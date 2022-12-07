13 колонии получил житель Братского района за двойное убийство знакомых

Теперь мужчина выйдет из колонии только в глубокой старости Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

66-летний житель Братского района получил приговор за двойное убийство своих знакомых, которое он совершил с перерывом в несколько лет. Правоохранительные органы поймали преступника за преступление, которое он совершил в декабре 2021 года, а потом узнали об еще одном злодеянии во время допроса. Об этом сообщает СК Иркутской области.

- Мужчина распивал спиртные напитки в дачном доме СНТ "Заозерное" Братского района со своим знакомым, которому в ходе ссоры причинил телесные повреждения не совместимые с жизнью, после чего, тело погибшего сокрыл на соседнем участке. В ходе предварительного следствия фигурант признался еще в одном убийстве, совершенном в 2017 году, - рассказали в ведомстве.

Суд вынес приговор: 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима вместе с ограничением свободы на 1 год.

Сегодня похожий приговор вынесли банде наркодилеров, лидер которой получила 13 лет колонии строгого режима. 58-летняя жительница Зимы сбывала наркотики вместе с семейной парой, которые стали ее помощниками.