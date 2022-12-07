Инклюзивное образование обсудили в Иркутской области

Инклюзивное образование в Иркутской области обсудили на круглом столе. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Председатель комитета по социально-культурному законодательству областного парламента Ирина Синцова провела круглый стол, посвященный вопросам развития инклюзивного образования в Приангарье. В обсуждении участвовали представители регионального правительства, руководители образовательных учреждений и родители детей с ограниченными возможностями.

Как рассказала начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей управления общего и дополнительного образования министерства образования Иркутской области Людмила Коршунова, в 30 муниципалитетах региона есть детские сады или отдельные группы для детей с ОВЗ. Работает 36 коррекционных школ. Есть инклюзивные классы и в некоторых общеобразовательных школах. Кроме того, за последние десять лет почти в восемь раз возросло количество учеников в школах-интернатах для детей-инвалидов. Здания по мере возможностей ремонтируются и даже планируется строительство новой коррекционной школы в Иркутске. Однако специалистов, владеющих программами работы с особыми детьми, не хватает.

Эту мысль подтвердила и уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева. Она отметила: удалось решить вопрос с питанием для детей-диабетиков и другими заболеваниями, требующими соблюдения диеты. Однако от родителей все чаще поступают запросы об организации творческих студий или кружков.

- Вместе с доступностью необходимо повышать качество инклюзивного образования, - отметила Ирина Синцова. - Особое внимание должно уделяться программам ранней адаптации и творческого развития детей, профориентационной работе в школах.

Все озвученные предложения будут оформлены в виде рекомендаций и переданы в Правительство Иркутской области.