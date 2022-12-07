Мэр Иркутска провел встречу с женами и матерями мобилизованных и участников СВО

Для детей мобилизованных и военных организовали бесплатное питание Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске прошла встреча губернатора Приангарья и мэра города с матерями и женами участников специальной военной операции. Игорь Кобзев и Руслан Болотов обсудили вопросы обеспечения мер поддержки семей мобилизованных и военных, Об этом сообщает администрация Иркутска.

- Сегодня на уровне муниципалитета мы организовали ряд важных мер поддержки семей. С 1 декабря дети земляков, участвующих в СВО, которые учатся в 5-11 классах, питаются бесплатно. Уже два частных спортклуба и школа волейбола проводят льготные и бесплатные занятия для ребят, - рассказал Болотов.

Сейчас в городе готовятся к проведению мероприятий для детей к Новому году, на которых они получат подарки. Также семьям продолжаются оказывать психологическую, юридическую и бытовую помощь.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что мобилизованных и их семьи освободят от уплаты пени за долги по коммунальным платежам.