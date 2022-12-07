Историю семьи из Иркутской области, откуда забрали приемную дочь, покажут на телевидении

Отец нашел дочку. Почему малышку из Иркутска отправили к родным в Таджикистан Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По телевидению покажут передачу с участием семьи из Иркутской области, которой пришлось отдать приемную дочь родной семье, живущей в Таджикистане. Душераздирающая история произошла летом 2022 года. Сибиряки воспитывали девочку с младенчества, взяв ее на попечение из дома малютки, вплоть до пяти лет.

- Девочка родилась в октябре 2017 года в Иркутске. Ее мать, гражданка Таджикистана, рождение ребенка в органах ЗАГС не зарегистрировала, из роддома не забрала. Почему? Так сложились обстоятельства....В связи с чем, в соответствии с законодательством, в свидетельстве о рождении в графе мать и отец были указаны прочерки, - рассказали в министерстве социального развития Иркутской области.

Передачу с рассказом о том, как теперь живет приемная семья, оставшаяся без любимого ребенка, покажут 8 декабря на федеральных каналах.