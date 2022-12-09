Благотворительная акция «Ты не один в этом мире» пройдет в Иркутске 10 декабря Фото: Евгения ГУСЕВА

В столице Приангарья 10 декабря пройдет благотворительная акция в поддержку людей с аутизмом «Ты не один в этом мире». Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Для посетителей запланированы круглые столы, мастер-классы, игровая программа для детей, благотворительный спектакль «Стая» от драматического театра «Alter Homo», - рассказали в администрации города. - Также будет открыта ярмарка мастерской «Дом синего слона» и партнеров, на которой можно приобрести украшения и подарки ручной работы. Все вырученные средства направят на развитие иркутских инклюзивных мастерских «Дом синего слона», где занимаются дети и подростки с аутизмом.

Всех желающих принять участие в мероприятии приглашают в культурно-досуговый центр «Художественный» с 10:00 до 17:00.

Напомним, "Комсомолка" ранее рассказывала об истории школьника, за чью жизнь три дня боролись врачи. Он получил удар током в 6000 вольт и чудом остался жив, но руку сохранить не удалось. Несмотря на это подросток делит с отцом всю мужскую работу по дому: колет дрова, таскает воду, топит печь, а также не забывает о давней мечте - стать профессиональным стрелком из лука.