МТС обеспечила скоростным интернетом единственную школу на острове Ольхон. Фото Хужирской СОШ.

МТС обеспечила скоростным интернетом Хужирскую среднюю общеобразовательную школу на острове Ольхон, где сейчас обучаются 230 детей. За счет появления широкополосного доступа в сеть школа сможет оптимизировать процесс обучения с использованием цифровых сервисов и программ.

Хужирская средняя школа – единственное образовательное учреждение на острове Ольхон. Два года на базе школы работает Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Программа центра предусматривает «уроки цифры» и уроки безопасности в интернете, а также ряд внеклассных дисциплин.

Быстрый интернет на территории школы позволит учителям и ученикам, несмотря на отдаленность от «большой земли», выстроить процесс обучения с использованием образовательных цифровых платформ. Педагоги смогут дистанционно повышать квалификацию, посещать онлайн-конференции и мастер-классы, а также участвовать во всероссийских проверочных работах, подбирать для учащихся интернет-конкурсы и предметные олимпиадах. Ученики школы могут обучаться в оборудованных кабинетах на уроках информатики и бесплатно пользоваться интернетом во время внеурочной деятельности и подготовке проектов.

«Ольхон является островной туристической территорией, где нагрузка на мобильную сеть стабильно высокая. Поэтому для закрытого помещения с большим количеством людей и социальной спецификой было необходимо решение, которое позволит пропускать большой объем трафика в любое время. Несмотря на труднодоступность и отдаленность острова, МТС построила многофункциональную кабельную сеть, объединяющую территорию школы в единый цифровой контур. Надеюсь, что доступ к цифровым сервисам разнообразит процесс обучения и повысит интерес школьников к учебе», — говорит директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

«С помощью быстрого интернета в школе мы можем во время учебы идти в ногу со временем - выходить на уроках в сеть и проходить всевозможные задания и тесты в режиме онлайн. В этом году мы с учениками впервые попробовали выполнить Всероссийскую проверочную работу не на бумажных носителях, а сразу на сайте. Это гораздо удобнее и экономичнее - не нужно распечатывать горы бумаг. Уверена, что теперь процесс обучения станет современнее и интересней как для учеников, так и для педагогов», — комментирует директор Хужирской СОШ Светлана Малашкина.