Конкурс на строительство нового аэропорта под Иркутском проведут в 2023 году

Участок уже выбрали, он находится около деревни Позднякова в пригороде областного центра
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел пресс-конференцию с журналистами, в рамках которой рассказал о строительстве нового аэропорта под Иркутском. Воздушную гавань хотят перенести за пределы городской черты, на это потребуются большие инвестиции.
- Мы сейчас ждет от компаний предложений, кто готов в сложную инвестиционную работу войти. Это не только строительство нового, но и реконструкция старого аэропорта. Мы планируем в следующем году конкурсные процедуры провести. Сегодня мы сформировали рабочую группу, зарезервировали земельные участки, - рассказал политик журналистам.
На возведение нового аэропорта потребуется 53 миллиарда рублей. В 2023 году начнут конкурс для поиска инвестора, а строительство хотят начать в 2028 году, а завершить - к 2031 году. Участок уже выбрали, он находится около деревни Позднякова в пригороде областного центра.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08