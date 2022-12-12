Конкурс на строительство нового аэропорта под Иркутском проведут в 2023 году

Участок уже выбрали, он находится около деревни Позднякова в пригороде областного центра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел пресс-конференцию с журналистами, в рамках которой рассказал о строительстве нового аэропорта под Иркутском. Воздушную гавань хотят перенести за пределы городской черты, на это потребуются большие инвестиции.

- Мы сейчас ждет от компаний предложений, кто готов в сложную инвестиционную работу войти. Это не только строительство нового, но и реконструкция старого аэропорта. Мы планируем в следующем году конкурсные процедуры провести. Сегодня мы сформировали рабочую группу, зарезервировали земельные участки, - рассказал политик журналистам.

На возведение нового аэропорта потребуется 53 миллиарда рублей. В 2023 году начнут конкурс для поиска инвестора, а строительство хотят начать в 2028 году, а завершить - к 2031 году. Участок уже выбрали, он находится около деревни Позднякова в пригороде областного центра.

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