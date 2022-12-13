Роспотребнадзор: заболеваемость COVID, гриппом и ОРВИ растет в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье одновременно зафиксирован рост заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ирина Чумаченко. Существует вероятность распространения микст-инфекции среди населения. То есть один человек может стать носителем сразу нескольких респираторных инфекций. Это особенно опасно, учитывая что в Приангарье пришел так называемый свиной грипп.

- За все время в Иркутской области в общем было зарегистрировано 18 случаев свиного гриппа – 10 среди взрослого населения и 8 – среди детей, - отмечает специалист. – Диагноз был поставлен жителям Иркутска, Братска и Усть-Кута.

Тем временем, в регионе растет число случаев заражения коронавирусом и ОРВИ. В областном центре и других крупных городах региона давно превышен эпидемиологический порог. В том числе Ангарск, Шелехов и Черемхово. Также число обращений к медикам резко возросло в поселках Усть-Ордынского бурятского округа.

О прогнозах специалистов о пике заболеваемости подробнее в материале "Комсомолки".