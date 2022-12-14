Экономист из Братска стала жертвой мошенников и потеряла почти 4 миллиона рублей

Обмануть можно даже тех, кто знает о схемах мошенничества Фото: Анастасия ОСИПОВА

В полицию Братска обратилась 69-летняя экономист с заявлением о мошенничестве. Сибирячка рассказала, как ее обманули, и уточнила, что она знает о разных схемах мошенничества. Однако, это не помогло. Об этом сообщает МВД Иркутской области.

- Ей на сотовый телефон позвонила неизвестная, представилась сотрудником Центрального банка России и сообщила, что неустановленные лица пытаются оформить на ее имя кредит. Братчанка отказалась верить в сомнительную историю и положила трубку, - рассказали в ведомстве.

Но если бы мошенники сдавались так просто, они бы не наживались на миллионы рублей. Когда "девочка из банка" не сработала, начал звонить якобы представитель правоохранительных органов, который вошел в доверие пострадавшей. Он попросил проверить его номер телефона через интернет - запрос выдал, что номер действительно принадлежит правоохранительным органам. Но для этого постаралась специальная программа, которая меняет цифры.

Таким образом, братчанка перевела на "безопасный счет" почти 4 миллиона рублей.

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