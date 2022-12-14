30 тысяч рублей выплатит мэрия Усолья-Сибирского за нападение собаки на ребенка

Мальчику выплатят 30 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрацию Усолья-Сибирского обязали выплатить моральную компенсацию ребенку, на которого во время прогулки укусила бездомная собака. Нападение произошло в марте 2022 года, родители мальчика потребовали компенсировать ущерб, причиненных их сыну. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

- Усольский городской суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу 9-летнего ребенка в лице его законного представителя компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, - рассказали в надзорном ведомстве.

Когда решение суда вступит в силу, прокуратура проверит исполнение предписания со стороны мэрии. Отметим, нападение собак на детей и взрослых происходит в разных городах Иркутской области, некоторые из пострадавших требуют компенсировать им ущерб.

Ранее "КП-Иркутск" писала о жителе Усолья-Сибирского, который похищал женские сердца, а заодно и имущество пассий.