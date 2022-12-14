Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 9:06

Поправки о подключении к коммунальным сетям за маткапитал приняли в Иркутской области

До этого его могли потратить на улучшение жилищных условий
Дарья БОЛЕСОВА
Поправки расширяют возможности использовать маткапитал

Поправки расширяют возможности использовать маткапитал

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области приняли поправки в закон об использовании материнского капитала для подключения дома к коммунальным сетям - газу, водопроводу и другим. Об этом сообщает Законодательное собрание Приангарья.

- Инициатива расширяет возможности областного маткапитала. Семьи смогут подключать свои дома к системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. При этом направлять средства маткапитала на данные цели можно, если расходы были понесены не ранее 1 января 2022 года, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, в Иркутской области действует как государственный материнский капитал, так и областной. Выплаты дают за первого и второго ребенка, но обналичить их невозможно. До этого можно было использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий, образование детей и т.д.