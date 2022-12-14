Поправки о подключении к коммунальным сетям за маткапитал приняли в Иркутской области

Поправки расширяют возможности использовать маткапитал Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области приняли поправки в закон об использовании материнского капитала для подключения дома к коммунальным сетям - газу, водопроводу и другим. Об этом сообщает Законодательное собрание Приангарья.

- Инициатива расширяет возможности областного маткапитала. Семьи смогут подключать свои дома к системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. При этом направлять средства маткапитала на данные цели можно, если расходы были понесены не ранее 1 января 2022 года, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, в Иркутской области действует как государственный материнский капитал, так и областной. Выплаты дают за первого и второго ребенка, но обналичить их невозможно. До этого можно было использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий, образование детей и т.д.