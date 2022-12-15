Четыре пенсионерки в Иркутской области за сутки отдали мошенникам почти 2 миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутской области три женщины в возрасте от 78 до 82 лет поверили позвонившим им лжесотрудникам правоохранительных органов. Как сообщили в областном УМВД, во всех случаях мошенники сообщали о том, что родственники иркутянок стали виновниками ДТП. Но ситуацию можно разрешить, заплатив пострадавшим.

Все женщины поверили и согласились отдать деньги. Средства они передали приезжавшим к ним домой незнакомым мужчинам. В этих случаях аферисты обогатились на 650 тысяч рублей.

Гораздо большую сумму потеряла 81-летняя жительница областного центра, поверив телефонному звонку якобы сотрудников банка. Злоумышленники сказали, что средства ее счета кто-то пытается похитить. Пытаясь «спасти» сбережения, пенсионерка перевела на «безопасный счет» более 1 миллиона 250 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов предупреждают жителей Иркутской области: если звонят с неизвестных номеров и представляются сотрудниками финансовых учреждений или правоохранительных органов, нужно прервать разговор и перезвонить в свой банк либо родственникам, чтобы уточнить действительно ли им нужны денежные средства.