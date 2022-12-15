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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 8:27

Сотрудницу банка из Иркутской области подозревают в краже 4 млн рублей у клиентов

Женщину задержали по обвинению в мошенничестве
Алина Сашина
Сотрудницу банка из Иркутской области подозревают в краже 4 млн рублей у клиентов

Сотрудницу банка из Иркутской области подозревают в краже 4 млн рублей у клиентов

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Жительницу поселка Новая Игирма подозревают в краже более четырех миллионов рублей у клиентов банка, одним из филиалов которого она руководила. Как сообщили в УМВД России по Иркутской области, женщину уже задержали.

- Сотрудница банка использовала свое служебное положение, совершала финансовые операции без присутствия клиентов. Подозреваемая подделывала подписи, открывала фиктивные договоры вклада, а после забирала деньги себе, - пояснили в ведомстве.

Операцию полицейские проводили совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и при взаимодействии Управления ФСБ России по Иркутской области. 36-летней жительнице Нижнеилимского района предъявили обвинение в мошенничестве. И завели уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4, ст. 159 УК РФ.

Следователи провели обыск по месту жительства подозреваемой. У нее провели обыск, изъяли офисную технику и документы. Сейчас фигурантка дела находится под домашним арестом.