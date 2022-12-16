Водитель Mitsubishi Lancer врезался в дерево на федеральной трассе в Братске и погиб Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске, на 228 километре федеральной автодороги А-331 «Вилюй», произошло смертельное ДТП. Около 5:30 16 декабря 37-летний мужчина за рулем иномарки Mitsubishi Lancer не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в дерево. Полученные им травмы оказались не совместимы с жизнью, водитель скончался до приезда медиков. По данным инспекторов ГИБДД, к трагедии привела небезопасная скорость. Об этом сообщают в пресс-службе МУ МВД России «Братское».

- 40-летний пассажир автомобиля с различными травмами госпитализирован, - рассказали в ведомстве.

По факту ДТП в настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, руководство АНХК, а также власти региона пообещали оказать семьям двух погибших при пожаре на промплощадке рабочих всю необходимую помощь. Один пострадавший мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой находится в больнице. Остальные лечатся в домашних условиях. Создана комиссия по выяснению причин случившегося