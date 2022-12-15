Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

Фото пожара на промплощадке в Ангарске 15 декабря 2022. Прокуратура Иркутской области взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту пожара на технологической установке промышленной площадки в Ангарске. Ведомство также опубликовало первые кадры с места ЧП.

Фото пожара на промплощадке в Ангарске 15 декабря 2022.

Напомним, сигнал о случившемся поступил на пульт экстренных служб в 6 часов утра, в четверг, 15 декабря. Площадь возгорания составила около 2500 квадратных метров. К настоящему времени пожар локализован. В результате ЧП погибли два человека. Еще четверо пострадали. На месте работают следователи и эксперты-криминалисты. Им предстоит выяснить причины случившегося.

Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

Прокуратура Иркутской области контролирует ход расследования уголовного дела и установление всех обстоятельств и причин пожара на технологической установке промышленной площадки ангарского нефтеперерабатывающего завода. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства промышленной безопасности. По результатам и наличии оснований будут приняты меря прокурорского реагирования, - сообщает прокуратура Иркутской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

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