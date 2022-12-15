Первое видео пожара на заводе в Ангарске 15 декабря 2022 появилось в сети Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На территории промышленной площадки в городе нефтехимиков продолжают ликвидировать последствия возгорания. Сообщается, что охваченная пламенем площадь около 2500 квадратных метров. На месте работают больше сотни сотрудников МЧС и 25 спецмашин. Тем временем, в соцсетях появилось первое видео пожара на заводе в Ангарске 15 декабря 2022.

Видео пожара на заводе в Ангарске 15 декабря 2022

На кадрах видно, как на территории предприятия произошел хлопок, после чего в небе появилось зарево. Как стало известно, вспыхнула технологическая установка. Очевидцы рассказали, что во время случившегося услышали грохот. В соседних от промплощадки зданиях дребезжали окна.

- Минздрав области сообщает о 2 пострадавших. Их доставили в медсанчасть №36, - сообщил в личном Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Происшествие не повлияло на работу инфраструктуры и угрозы населению Ангарска нет.

Напомним, сообщение о случившемся поступило в пожарно-спасательную службу в 6:00.

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