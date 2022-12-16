Умерла Валентина Галкина, известный в Иркутске экскурсовод. Фото: Минкульт Иркутской области

Умерла Валентина Галкина, известный в Иркутске экскурсовод, популяризатор науки, заведующая экспозицией Байкальского музея СО РАН, в котором она трудилась почти 60 лет. Этой трагической новостью поделились в министерстве культуры Иркутской области. Большую часть своей жизни Валентина Ивановна вдохновенно рассказывала людям об озере Байкал. За преданность своей работе она была удостоена почетных званий: «Заслуженный работник культуры РФСР» (1987), «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН» (1983), «Почетный гражданин Иркутского района» (2005).

Умерла Валентина Галкина

- Как сообщает Байкальский музей СО РАН, прощание с Валентиной Ивановной Галкиной состоится в Иркутске, в субботу 17 декабря в 10 часов в Лимнологическом институте (ул. Улан-Баторская, 3), - рассказали в минкульте. - Автобус от Лимнологического института до Листвянки отправится в 11 часов.

Умерла Валентина Галкина на 92-м году жизни. У великого экскурсовода есть особая награда, как будто специально для неё придуманная – «Женщина – хранительница Байкала», которая была присуждена ей на III Международном форуме «Женщины за выживание планеты», состоявшемся в июле 2000 года. Валентина Ивановна Галкина стала также лауреатом удивительной премии, придуманной иркутским поэтом и краеведом Марком Сергеевым – «Интеллигент провинции». На сайте Иркутской областной юношеской библиотеки им. В.П. Уткина опубликован сборник материалов, посвященный Валентине Ивановне. Прочитать интервью, воспоминания, отзывы коллег и учеников можно ЗДЕСЬ.