1 миллион рублей выплатят семьям тех, кто погиб при крушении вертолета в Улан-Удэ

Погибли три человека Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава Бурятии Алексей Цыденов распорядился выплатить 1 миллион рублей семьям каждого из погибших во время крушения вертолета в Улан-Удэ, которое произошло 16 декабря 2022 года. Пилот не справился с управлением, машина разбилась на территории аэропорта "Байкал", после чего загорелась.

Также материальную поддержку окажет авиазавод, на котором вертолет и был сконструирован. На борту находились три человека экипажа, все погибли.

Напомним, сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 15:20. Сотрудники республиканского МЧС и воздушной гавани тушат загоревшийся после падения вертолет. Возгорание произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета.

Причины произошедшего еще выясняют, но уже есть несколько версий - техническая неисправность и ошибка экипажа.

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