Следователи продолжают работу на месте крушения вертолета Ми-8 в Бурятии

Фото: пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

В Бурятии продолжается расследование уголовного дела по факту крушения вертолета Ми-8. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Авиакатастрофа произошла 16 декабря в аэропорту «Байкал» города Улан-Удэ. При посадке на запасную взлетно-посадочную полосу вертолет перешел в режим самопроизвольного вращения, упал и загорелся. Погибли три члена экипажа. На место крушения незамедлительно выехали следователи-криминалисты СК России.

- Произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, химическая, летно-техническая судебные экспертизы, изъяты образцы топлива с места вылета воздушного судна и техническая документация, проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин авиационной катастрофы, - сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи рассматривают две основные версии крушения самолета. Это техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Расследование продолжается.