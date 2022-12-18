45-летний мужчина провалился под лед на Теплых озерах в Иркутске

Мужчину госпитализировали в Иркутскую городскую клиническую больницу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лед на большинстве водоемов в Иркутской области еще не достиг нужной толщины, чтобы выдержать вес машины и даже человека. Так лед на Теплых озерах у нижнего бьефа в 300 километрах от берега всего 5 сантиметров. И накануне там едва не произошла трагедия. Под лед провалился 45-летний мужчина. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Это случилось 17 декабря, в 18.25 поступил звонок на пульт дежурного, - говорят спасатели. – На место выехали специалисты аварийно-спасательной службы города Иркутска. Однако, очевидцы помогли пострадавшему до их прибытия. Вытащили его из полыньи с помощью веревки.

Однако, бесследно для него такое происшествие не прошло. Иркутянину потребовалась госпитализация. Предварительно, медики определили у него обморожение кистей рук и общее переохлаждение.

Спасатели просят сибиряков не обманываться видимой крепостью льда, в регионе ледовый покров все еще неравномерный. Напомним, в Приангарье действует всего шесть ледовых переправ – три в Казачинско-Ленском районе и по одной в Нижнеудинском, Шелеховском и Чунском районах.

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