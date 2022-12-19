Экс-мэр Чунского района почти год получал зарплату на 1,7 млн рублей после увольнения

На каком основании ему выплачивали деньги - не ясно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Иркутской области добилась удовлетворения иска о взыскании с бывшего мэра Чунского района региона 1,7 миллиона рублей. Оказалось, что после отставки он продолжал получать зарплату - на каком основании, не ясно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В течение 11 месяцев на основании Положения о гарантиях выборных лиц, принятого решением Думы Чунского района, из местного бюджета бывшему главе муниципалитета после его отставки производились выплаты в размере месячной оплаты труда на общую сумму более 1,7 млн рублей. Но подобные гарантии не были предусмотрены законодательством, - объяснили в прокуратуре.

Тогда правоохранительные органы направили в суд иск против бывшего чиновника. Судья удовлетворил прошение и постановил экс-мэру вернуть 1,7 миллиона рублей обратно администрации муниципалитета. Уже сейчас политик распрощался с деньгами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Землетрясение на Байкале 19 декабря 2022 года ощутили жители Листвянки (подробнее)