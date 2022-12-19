Прививочную кампанию против гриппа 2022 года завершили врачи Иркутской области

Выявили 61 случай заражения гриппом Фото: Олег ЗОЛОТО

Более миллиона жителей Иркутской области привились от гриппа в 2022 году - таковы итоги прививочной кампании региона. Врачи иммунизировали взрослых и детей, которые подвержены заражению. Об этом сообщает правительство Приангарья.

- В целом в регионе вакцинировано 1 млн 121 тыс. 209 человек. Среди детского населения региона привито 326 тысячи 818 человек, - рассказали в пресс-службе.

Привили около половины всего населения Иркутской области, медики ставили прививки с августа по декабрь 2022 года.

Напомним, в регионе уже диагностировали грипп как у детей, так и у взрослых. Однако наибольшее распространение получило ОРВИ, эпидемиологический порог был превышен на 30% в декабре. За последнюю неделю выявили более 30 тысяч случаев заражения ОРВИ.