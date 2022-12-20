В регионе 117 тысяч бюджетников Фото: Анастасия ОСИПОВА

Индексацию зарплаты бюджетников в Иркутской области в 2023 году утвердили в правительстве региона. Первый заместитель губернатора, председатель правительства Константин Зайцев подписал соответствующее постановление. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Индексация зарплаты бюджетников в Иркутской области в 2023 году

- Для обеспечения гарантированного роста заработной платы бюджетников правительством Иркутской области принято решение об индексации окладов работников бюджетной сферы на 6,3%. Индексация заработной платы будет проведена с учетом запланированных изменений размеров МРОТ и прожиточного минимума на следующий год, - заявил Зайцев.

Сейчас в регионе 117 тысяч человек устроены в государственные организации и являются бюджетниками.

Индексация зарплаты бюджетников в Иркутской области в 2023 году подразумевает увеличение зарплат рабочих в зависимости от того, как меняется уровень инфляции в регионе - несколько дорожают продукты и услуги.

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